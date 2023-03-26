У Києві відсьогодні змінили графік роботи наземного громадського транспорту та метрополітену. Транспорт буде працювати довше через скорочення тривалості комендантської години.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.Зазначимо, що з 26 березня комендантська година у столиці триватиме з 00:00 до 05:00. З огляду на це, роботу транспорту продовжать на одну годину: наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30; метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00; фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.Нагадаємо, у Києві також збільшать години продажу алкогольних напоїв.РБК-Україна також повідомляло, що кияни можуть придбати квиток на міську кільцеву електричку через «Київ Цифровий».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]