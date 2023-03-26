Українські військові знищили два ворожі розвідувальні безпілотники типу «Орлан-10» та «Суперкам».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників.Підрозділи ракетних військ та артилерії, у свою чергу, вразили три пункти управління та п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.Раніше повідомлялося, що українські військові у понеділок, 20 березня, під час розвідки ліквідували два російські розвідувальні безпілотники «Supercam S350» у Миколаївській області.Раніше РБК-Україна повідомляло, що в понеділок, 20 березня, силами та засобами ППО було виявлено та знищено ворожого безпілотника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]