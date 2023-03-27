Російські військові звезли у тимчасово окуповане Троїцьке Луганської області понад 200 убитих та тяжко поранених.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, у населеному пункті Троїцьке Луганської області, до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доставлено близько 100 тіл загиблих росіян. Крім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. Раніше ми писали, що окупанти продовжують зазнавати величезних втрат, у зв’язку з чим будують все більше госпіталів уздовж лінії зіткнення.Також повідомлялося, що під час боїв за Бахмут російська регулярна армія та приватна військова компанія «Вагнера» втратили 20-30 тисяч поранених та вбитих.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]