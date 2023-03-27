Недосипання — це погана звичка, яку має кожен з нас. Хтось робить це час від часу, бо треба вранці кудись бігти, а хтось — системно. Думати, що це минає безслідно для організму — помилково, адже наслідки насправді не дуже втішні.Як недостатність сну впливає на наше тіло, розповіла в Telegram health-експерт Наталя Мазурик.В чому шкідливість недосипанняЯкщо ви недоспали, в організмі знижується рівень гормону лептину, який пригнічує апетит, а рівень гормону греліну, який його стимулює, — збільшується. Тому наступного дня вам хотітиметься їсти і ви можете переїдати.Підвищується рівень гормону стресу — кортизолу. Втихомирити його може інсулін. Останній виділяється на їжу, а оскільки найбільше — на вуглеводи, вам хотітиметься саме шкідливих вуглеводних перекусів.Якщо недосип частий, кортизол часто підвищений і є часті швидкі вуглеводні перекуси, то й інсулін частіше стрибатиме.Це буде заважати зменшувати жировий шар, якщо ви худнете і заважатиме боротися з целюлітом.Крім того підвищений кортизол руйнує м’язи, і це може ускладнити набір маси, якщо ви для цього тренуєтеся.Також високий кортизол виснажує запаси важливих елементів в організмі, наприклад, цинку. А це — стан волосся, нігтів, шкіри.Що робити, якщо недоспалиЕкспертка радить за змоги компенсувати нічний недосип денним сном. Але і це робити треба правильно.Спати треба або 15-20 хвилин, або 90 хвилин.Після короткого 15-20-хвилинного сну у вас буде відчуття відпочинку і прокидатися вам буде легко. Адже за цей час ви не встигнете зануритися в глибоку фазу сну.За 90 хвилин ви пройдете всі фази сну, тому так само прокинетеся бадьорими.Якщо прокинетеся десь між цими проміжками, буде «сонне сп’яніння», бо ви перервете одну з фаз сну.Раніше ми писали, що значить для українців переведення годинників.Також дізнайтеся, чи можна готувати і їсти пророслу картоплю.