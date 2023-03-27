Сьогоднішній день буде найтеплішим днем у найближчій перспективі, бо вже завтра очікується суттєве похолодання, яке першими відчують мешканці західних регіонів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Сьогодні повсюди буде тепло. Максимальна температура повітря становитиме +12….+18 градусів. Проте вже перші ознаки приходу іншої повітряної маси сьогодні проявляться у західних областях, +8…+13 градусів», — розповіла вона.При чому, за словами синоптика, дощі пройдуть на сході та в західних областях.»Вже сьогодні в західній частині можливий перехід дощу в мокрий сніг та сильний вітер! На півночі, у центрі, на сході та півдні поки що — без істотних опадів», — констатувала Діденко додавши, що рвучкий вітер сьогодні можливий на заході, півдні та в центрі України.Погода у КиєвіСьогоднішній день, за даними синоптика, «буде чудово теплим», до +14 градусів.»І це — нагадую — найтепліший день у найближчій перспективі. Опади малоймовірні», — додала вона.Як повідомлялось, похолодання, яке очікується в Україні з вівторка-середи, 28-29 березня, принесе із собою не лише різке зниження температури — від високих «плюсів» до невеликих «мінусів», а й дощ, місцями сніг, які не лише ускладнять ситуацію на дорогах, а й погіршать самопочуття.Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.