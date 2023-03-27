Білий дім закликав владу Ізраїлю знайти компроміс у внутрішній політиці на тлі масових протестів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника прес-служби Ради нацбезпеки Білого дому Ейдрієн Вотсона.»Ми глибоко стурбовані подіями в Ізраїлі, які ще раз наголошують на нагальній необхідності компромісу. Як президент (США Джо Байден — ред.) нещодавно заявляв прем’єр-міністру Нетаньяху, демократичні цінності завжди були і повинні залишатися відмінною рисою американо-ізраїльських відносин», — йдеться у заяві прес-служби Білого дому.Згідно з заявою Вотсон, демократичні суспільства зміцнюються за рахунок системи стримувань та противаг. На думку США, фундаментальні зміни мають відбуватися лише за максимально широкої підтримки населення. Раніше ми повідомляли, що тисячі людей вийшли на вулиці після рішення прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху звільнити міністра оборони Йоава Галанта, який закликав призупинити впровадження судової реформи.Також повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю та лідер партії ШАС Ар’є Дерівирішили виступити за припинення просування закону про судову реформу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]