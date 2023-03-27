27 березня за православною традицією вшановуються пам’ять Святого Венедикта Нурсійського, який був родоначальником західного чернечого руху. Також сьогодні шанують образ Пресвятої Богородиці «Феодорівської». Цей день в народі називають Венедиктів день, Федір-скотник, і має він особливі традиції й заборони.Що можна і не можна робити, які прикмети і в кого день ангела — дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.Традиції цього дня, що можна робитиВ цей день варто помолитися дивотворній Феодорівській іконі Божої Матері, яка здавна шанується вірянами як заступниця сімейного добробуту, народження і виховання дітей, а також допомагає у важких пологах.Цього дня вшановують домашню худобу, доглядають за тваринами. На цей період припадає линька тварин, тому їх ретельно чистили, заговорювали від неспокою і від лихого ока.Наші предки в цей день лікували «дитячий переляк». Вірили, якщо дитина боїться залишатися одна, кричить по ночах, ховається під ліжком, то потрібно заговорити воду і нею умити дитя.Також вірили, що чим більш радісно і весело проведеш цей день, тим щасливіше буде твоє життя.Що заборонено робити в цей день Не слід лаятися, особливо на кладовищах, могилах і біля храмів. Це вважається великим гріхом. Працювати не забороняється, але важка фізична праця 27 березня небажана. Не рекомендується в цей день починати нові справи. Успіху в них не буде. Не можна брати в руки ніж або інший гострий предмет, бо накличете на всю сім’ю нещастя та сильні сварки. Цього дня по можливості намагайтеся не дивитися в дзеркало. Особливо це стосується людей похилого віку. Не можна полювати, брати в руки зброю, колоти дрова і точити ножі — це до нещастя.Прикмети на Федора Якщо 27 мороз, то холодно буде ще тиждень. Якщо будуть дощі з громом, то літо буде спекотним та сухим. Хмари швидко і високо пливуть — до гарної погоди. Туман в цей день — до непогожого літа. Якщо буде сонячна погода, то невдовзі прийде похолодання.День ангела святкують:Бенедикт, Роман, Ростислав. Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у квітні 2023.Також дізнайтеся, які державні свята нас чекають у квітні 2023, і скільки вихідних буде.