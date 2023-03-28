На південному заході Саудівської Аравії, в провінції Асир, сталася ДТП за участю автобуса. Внаслідок аварії 20 людей загинули.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Ihbaria.Повідомляється, що ще близько 30 пасажирів постраждали внаслідок ДТП. Постраждалих доправили до центральної лікарні Асіра. Більшість отриманих травм – опікові.Автобус прямував з провінції Хаміс Мушейт до Мекки. Попередньо причиною катастрофи називають несправність гальмівної системи. Втративши керування, автобус зіткнувся з легковим автомобілем, а потім перекинувся на бік і спалахнув.

حادث باص #عقبة_شعار يخلف ٢١ وفاة و٢٩ إصابة عصر يوم الاثنين الخامس من شهر رمض #صوت_من_عسير_الإعلامي pic.twitter.com/gOXMQSQLXL— صوت من عسير (@VoicefromAsir) March 27, 2023 Раніше повідомлялося, що у столиці Вірменії вранці 7 березня сталася масштабна аварія. У ДТП потрапив автобус, поранення отримали 13 людей.Нагадаємо, нещодавно у Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, в яких перебували українці. Внаслідок аварії п’ятьох пасажирів госпіталізували.Також раніше ми повідомляли, що у Жашкові Черкаської області рейсовий автобус із пасажирами з’їхав у кювет.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]