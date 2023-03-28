Російські військові сьогодні вночі, 28 березня, атакували Дніпро дронами-камікадзе. Один «Шахед» влучив у підприємство.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.»Два безпілотники військові з повітряного командування «Схід» знищили. Ще один — влучив у приватне підприємство у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів», — йдеться у повідомленні. Повідомляється, що рятувальники кілька годин наші рятувальники гасили пожежу. Загоряння вже загасили. На щастя обійшлося без постраждалих. Нагадаємо, що росіяни випустили над Києвом близько десяти дронів-камікадзе . Українські сили ППО знищили усі повітряні цілі.Також повідомлялося, що рятувальники показали фотографії наслідків удару дронів-камікадзе по Києву. Внаслідок нічного обстрілу виникла пожежа, яку пожежники оперативно усунули.Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа, що виникла у Святошинському районі під час ворожої атаки дронів, вже локалізована. Також градоначальник розповів, що вибухи лунали цієї ночі у Оболонському та Святошинському районах столиці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.