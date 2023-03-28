Україна офіційно визнає викраденими Росією 4390 дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування.Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає РБК-Україна з посиланням на телемарафон.Она отметила, что 4390 детей сейчас находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в России. Украина собирает доказательства их незаконного вывоза и передает их в Международный уголовный суд.Но кроме этого, РФ и сама признает факты похищения детей.»Когда условная Львова-Белова усыновляет ребенка, а мы обращались как страна именно за этим ребенком и требовали его возвращения… Зато его усыновляют и кичатся этим, показывая на весь мир, то это и есть те материалы, которые не нуждаются фактически в доказательстве. Поэтому все , что они совершили, — они уже зафиксировали свое преступление. Они за это будут отвечать», — подчеркнула Верещук.Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Росія всіляко блокує повернення депортованих дітей-сиріт.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.