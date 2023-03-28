За минулу добу, 27 березня, росіяни 60 разів обстріляли Херсонську область. П’ятеро людей дістали поранення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Загарбники били по області з авіації та артилерії. 8 разів «прилітало» в саме місто.»29 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, територію та будівлю закладу освіти», — зазначив голова ОВА.Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей, які зазнали поранень.Нагадаємо, що за 26 березня росіяни здійснили 49 обстрілів Херсонської області, випустивши 210 снарядів з важкої артилерії та «Градів». Дев’ятеро людей зазнали поранень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.