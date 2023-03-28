Росіяни сьогодні вночі, 28 березня, випустили по Києву близько десяти дронів-камікадзе. Українські сили ППО знищили усі повітряні цілі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.»Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої БПЛА «Shahed» у напрямку столиці. За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено близько десяти таких цілей. Внаслідок падіння уламків БПЛА у Святошинському районі виникло спалах у нежитловому». будівлі. Пожежу ліквідовано. За уточненими даними — без жертв», — заявив керівник КМВА Сергій Попко.Оновлено (7:07)За оновленими даними, сукупно, всіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено та знищено 12 «Шахедів» окупантів.Раніше повідомлялося, що рятувальники показали фотографії наслідків удару дронів-камікадзе по Києву. Внаслідок нічного обстрілу виникла пожежа, яку пожежники оперативно усунули.Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа, що виникла у Святошинському районі під час ворожої атаки дронів, вже локалізована. Також градоначальник розповів, що вибухи лунали цієї ночі у Оболонському та Святошинському районах столиці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.