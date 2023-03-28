В тимчасово окупованому Бердянську росіяни планують створити курорт для своїх військових, перетворивши його на закритий об’єкт.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бердянської міської ради.Так, пропагандистські канали опублікували відео візити керівників партії «Єдина Росія», які розповіли про рішення створити в Бердянську умови для реабілітації загарбників та їхніх сімей. Зробити це вирішили на території місцевих санаторіїв.»У планах окупантів — перепрофілювати колишню територію курорту виключно під потреби російської армії. З усіма іншими наслідками, які буде мати таке рішення. Звісно, що при утворенні такого масштабу, по суті, військової бази, яка здатна прийняти одночасно тисячі осіб, така територія буде ретельно охоронятися як військовий об’єкт», — йдеться у повідомленні.Керівником цього «курорту» вирішили назначити місцевого колаборанта Миколу Мірошніченка.»Користуючись географічним розташуванням Бердянська, який поки що знаходиться у найвіддаленішому тилу війни, окупанти розраховують на недоторканість своїх недобитків. А знаючи, як вони бояться місцевого населення, місцевим мешканцям про прогулянки лікувальними маршрутами курорту, як і про вихід до моря можна забути», — зауважили в міськраді.Нагадаємо, що тиждень тому в Бердянську підірвали житло колаборанта Сергія Гиренка.Також зазначимо, що суд оголосив вирок гауляйтеру Бердянська Олександру Сауленку. Його засудили до 15 років за ґратами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.