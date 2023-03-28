28 березня православні християни вшановують пам’ять кількох святих, серед яких мученики Нікандр Єгипетський, Олександр Сідський та мученики Кесарійські.У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Олександр Сідський ПамфілійськийСвященномученик Олександр із Сіде жив у III столітті та постраждав за Христа під час гоніння при імператорі Авреліані.Святого було допитано про віру правителем Антоніном і віддано на жорстокі катування. Але чудово той переніс усі муки і, нарешті, був обезголовлений. Як тільки правитель захотів зійти з суддівського місця, як почав біснуватись і загинув у шалених конвульсіях.На Русі цей день називали Нікандровим. Друга його назва — Лісовий догляд. Вважалося, що в цей день про ліс та його мешканців треба відгукуватися особливо шанобливо та дякувати природі за її дари. Ліс у давнину був годувальником селян, там вони полювали, збирали гриби, ягоди, цілющі трави та корисні коріння.Народні прикмети на 28 березня Яскравий захід у Нікандрів день — до дощового тижня; Гучно цвірінькають горобці — день буде сонячним і теплим; Прилетіли чайки – весна буде теплою; Птахи, що прилетіли, почали купатися — чекай на негоду. Що сьогодні не можна робити У Олександрів день не можна мити голову. Це віщувало розлуку з близькими. Не можна ходити в ліс, щоб не потурбувати Лісовика. Вважалося, що у цей день у лісі можна заблукати або зустрітися з хижаком.Іменини сьогодні святкують Олександр, Трохим, Юліан. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.