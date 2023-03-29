29 березня православні християни вшановують святого Саввіна.У матеріалі Styler читайте, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Традиції цього дняПро святого мученика Савіна відомо дуже мало. Він жив у ІІІ столітті нашої ери. Був головою міста Гермополя (Єрмополя) у Єгипті. За часів гонінь на християн за імператора Діоклетіана, який славився жорстокістю боротьби з християнським віросповіданням, Савін сховався в селі. Його вмовили на це друзі за вірою. Вони не хотіли втратити свого товариша та наставника.Цього дня можна помолитися святому Саввину та попросити у нього допомоги у якихось простих побутових та мирських справах, а також можна попросити допомоги у роботі та кар’єрі.У давні часи чоловіки цього дня оглядали вози на предмет поломок, поновлювали оглоблі, колеса, обода. На той час сніг танув, а дороги підсушували вітри та сонце.Прикмети на 29 березня Теплий день віщує таку ж хорошу погоду найближчими днями Гучно горобці цвірінькають і купаються в калюжах – будуть теплі дні Птахи прилітають великими зграями практично одночасно – прикмета до того, що весна буде теплою Хмари високо пливуть небом – буде тепло Сонце крізь хмари пробивається — незабаром дощ піде Ворони та горобці купаються в калюжах – чекай тепла У Савін день зайці ще не змінили колір шкіри — буде похолодання Сніг швидко тане, струмки течуть – влітку буде багато опадів. Зграї перелітних птахів над будинком кружляють — незабаром сніг розтане, і настане потеплінняЩо категорично не можна робити у цей день Сьогодні не можна позичати; не можна сперечатися та сваритися; не можна лаятись, лаятись і лихословити; не варто виходити з дому.Іменини відзначають власники таких імен : Олександр, Денис, Омелян та Іван, Павло, Роман, Трохим та Юліан. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.