Зусилля Європи щодо заморожування активів Центрального банку Росії та використання цих коштів на відновлення України заслуговують на підтримкуПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального прокурора США Лізи Монако, яку приводить Bloomberg.За її словами, країни G7 нещодавно збирались разом і взяли на себе зобов’язання заявити, що збираються тримати ці активи в нерухомому стані, де б вони не були.»І коли це закінчиться, ми зобов’язуємось забезпечити їх використання на благо та для відновлення України. І я думаю, що це абсолютно доречно», — сказала Монако.Заступник генерального прокурора заявила, що США були виключно «агресивними» у переслідуванні активів багатих росіян, особливо через свою оперативну групу KleptoCapture.Департамент також націлений на посередників, які підживлюють російську «військову машину». Йдеться про тіньові підставні компанії, бухгалтерів, юристів і тих, хто дозволяє приховувати активи.Минулого року міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що, на її думку, такий крок не є юридично допустимим у Сполучених Штатах, але цілком природно, що Росії доведеться платити за відновлення України.Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Європа зобов’язана проявити сильнішу політичну волю для підтримки України. Адже агресори повинні знати, що рано чи пізно доведеться платити за завдані ними збитки.Війна в Україні має широкомасштабні макроекономічні та соціальні наслідки. ВВП країни у 2022 році скоротився на 29,2%, загинуло 9655 мирних жителів, зокрема 461 дитина.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].