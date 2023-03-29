В п’ятницю, 31 березня, Рада безпеки ООН проведе засідання, присвячене заявам російського диктатора Володимира Путіна про наміри розмістити ядерну зброю в Білорусі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.Засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом, участь в ньому має взяти і українська делегація. В порядку денному питання вказане як «загроза міжнародному миру та безпеці».Зазначається, що п’ятниця — це останній день перед тим, як головування в Радбезі ООН перейде ро Росії.Нагадаємо, Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі.В США заявили, що поки що не спостерігають підготовки до застосування ядерної зброї в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.