Сьогодні, 29 березня, практично повсюди в Україні протягом дня очікується не вище +5 градусів. При цьому в Луганській області температура повітря підніметься до +10.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»На півдні та крайньому сході тепліше, +5…+9 градусів, в Луганській області до +10 градусів», — розповіла вонаПри цьому, за словами синоптика, суттєвих опадів не передбачається, бо «циклон з атмосферними фронтами піде собі далі».»Лише на півночі є ймовірність невеликого снігу, а на крайньому сході — невеликого дощу. І все», — додала Діденко, зазначивши, що північно-західний вітер залишиться рвучким, із періодичними штормовими поривами.Погода у КиєвіЯк розповіла синоптик, у столиці вдень без істотних опадів, хіба в окремих районах політає невеликий сніг. Буде поривчастий холодний вітер.Як повідомлялось, в Україні очікується погіршення погоди. На зміну весняному теплу та сонцю найближчими днями прийде прохолодна дощова погода, місцями можливий сніг.Нагадаємо, у Карпатах різко знизилася температура. На горі Піп Іван було зафіксовано -14 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.