Минулої доби росіяни 34 рази обстріляли Херсонську область, одна людина поранена.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.Він заявив, що загарбники гатили з авіації та артилерії. Місто Херсон обстріляли тричі, випустивши 17 снарядів.»17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також будівлю Укрпошти. На жаль, одна людина дістала поранення», — сказав він.Нагадаємо, що 28 березня, російські окупанти атакували будівлі «Укрпошти» та лікарні ім. Лучанського.А 27 березня росіяни обстріляли Херсонську область 60 разів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.