Шведським військовим заборонили користуватись застосунком TikTok на робочих телефонах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.Таке рішення прийняли у зв’язку зі «звітністю з відкритих джерел щодо того, як додаток обробляє інформацію користувачів, та діями компанії-власниці ByteDance».»Використання мобільних телефонів і планшетів саме по собі може становити загрозу безпеці, тому ми не хочемо мати TikTok на нашому робочому обладнанні», — сказала речниця збройних сил Швеції Гуна Грауфельдт.Нагадаємо, що адміністрація Білого дому наказала всім федеральним агентствам протягом видалити TikTok із усіх урядових пристроїв.Крім того, уряд Великобританії заборонив використання TikTok чиновниками на службових мобільних пристроях.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.