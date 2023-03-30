Сьогодні, 30 березня, завдяки антициклону Liliosa опадів в Україні не передбачається, хоча холодна погода ще триватиме.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»В більшості областей України опадів не очікується. Лише залишки атмосферного фронту ще зумовлять мокрий сніг у східних областях України. А ось холодна погода в Україні потриває», — розповіла вона.За словами синоптика, протягом дня потепліє до +4…+10 градусів, у західних областях до +7…+12 градусів.»Найхолодніше буде в східній частині України, вдень +1+4 градуси», — зазначила Діденко, додавши, що вітер поступово вгомониться, хіба ще у центральних та східних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.Погода в КиєвіУ Києві сьогодні буде ще холодно, проте сонячно.»Без опадів, вдень +4…+7 градусів. Вранці, ввечері може бути слизько, обережно!» — попередила синоптик.Як повідомлялося, погода на Великдень, який українці в цьому році святкують 16 квітня, може принести неприємний сюрприз українцям через ймовірне похолодання і навіть нічні заморозки.Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].