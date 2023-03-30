Країни з сильною економікою повинні допомагати «вразливим» державам, особливо тим, які мають боргові труднощі.Про це заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За її словами, така допомога буде особливо важливою на тлі високих відсоткових ставок та знецінення валюти.»Нам терміново потрібні швидші та ефективніші глобальні механізми для врегулювання заборгованості цих країн», — заявила Георгієва, додавши, що такі механізми принесуть значну користь як боржникам, так і кредиторам.»Успіх усуне одне важливе джерело невизначеності у глобальній картині», — наголосила керівник МВФ.Георгієва також сказала, що країнам необхідно працювати разом, щоб пожвавити міжнародну торгівлю на справедливій основі, щоб більше людей могли отримати вигоду з глобалізації, та диверсифікувати ланцюжки поставок на основі економічної логіки.За словами Георгієвої, уряди також мають захищати вразливих людей у своїх країнах, які особливо сильно постраждали за останні три роки, маючи на увазі вплив пандемії COVID-19.»Це означає фіскальну політику, яка забезпечує адресну підтримку тим, хто найбільше її потребує, або тим, хто найбільше страждає від відсутності продовольчої безпеки або кризи вартості життя», — додала вона.Раніше ми писали, що Литва приєднається до запланованої Міжнародним валютним фондом програми фінансування України на 15,6 млрд доларів.Нагадаємо, 21 березня Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом щодо чотирирічного пакету фінансування.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.