Рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських та білоруських спортсменів до змагань викликає величезне розчарування.Про це заявила міністр освіти, науки та спорту Латвії Юргіта Шюгждінене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.»МОК стверджує, що у змаганнях не зможуть брати участь лише спортсмени, які активно підтримують війну. Дуже цікаво, що в даному контексті означає активно?», — сказала міністер.Шюгждінене також відзначила, що Литва має продовжувати роботу на тим, щоб міжнародні федерації «не втратили голову» і не змінили вже ухвалені рішення про недопуск російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях.Раніше ми писали, в ОП вважають, що Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вирішив вбити репутацію МОК своїм рішенням допустити росіян та білорусів до змагань.Нагадаємо, на Європейські ігри-2023 не допустять спортсменів із РФ і Білорусі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]