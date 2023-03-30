Минулої доби окупанти здійснили 45 обстрілів по території Херсонської області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.»Окупанти випустили 216 снарядів. Херсонська область перебувала під вогнем російської авіації, «Градів» та артилерії. 1 людина загинула, 1 — дістала поранення.», — йдеться у повідомленні глави ОВА.Він також зазначив, що минулої доби з деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.Раніше ми повідомляли, що окупанти зосередили основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.Нагадаємо, росіянам вдалося трохи просунутися в Бахмуті Донецької області, але ЗСУ точно уражають позиції окупантів у їх тилу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.