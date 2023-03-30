Співробітники ФСБ у низці населених пунктів тимчасово окупованого Криму допитують та б’ють громадян України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.»У деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини», — йдеться у повідомленні.За даними Генштабу ЗСУ, у Красноперекопську співробітники ФСБ проводять контррозвідувальні заходи із супроводом принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити із побиттям цивільного населення тощо.Раніше повідомлялося, що у Вірменському та Джанкойському районах тимчасово окупованого Криму окупанти активно залучають громадянське населення до будівництва захисних споруд та окопів.Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони викопали вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.