ВПС США мають намір згорнути програму створення гіперзвукової ракети повітряного базування AGM-183A корпорації Lockheed Martin.Про це заявив помічник міністра ВПС США із закупівель Ендрю Хантер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.»ВПС в даний час не мають наміру проводити подальші закупівлі ракет AGM-183A, хоча вони проведуть два додаткові дослідні пуски для збору важливих даних», — заявив Хантер.За даними ЗМІ, раніше цього тижня пройшло невдале випробування ракети, під час якого військові втратили зв’язок із нею. Раніше міністр ВПС США Френк Кендал під час виступу в одному з комітетів Конгресу США назвав невдалими останні випробування AGM-183A.За його словами, американські військові бачать велику перспективу використання ракет від Raytheon і мають намір готувати її серійне виробництво.Раніше президент США Джо Байден застосував закон про оборонне виробництво з метою розширення бази для розробки, випробувань та виготовлення нових систем гіперзвукової зброї.Нагадаємо, що США провели перше випробування бойового прототипу гіперзвукової ракети.Також раніше повідомлялося, що ВМС США уклали з Lockheed Martin контракт на суму майже 2 млрд доларів, пов’язаний з установкою на есмінці гіперзвукової зброї.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected]