Міністерство закордонних справ Канади привітали ратифікацію вступу Фінляндії в НАТО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Твіттер міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.У Канаді привітали рішення Туреччини ратифікувати заявку про вступ Фінляндії до НАТО та закликали якнайшвидше прийняти до Північноатлантичного альянсу Швецію.“Канада була першою державою, що ратифікувала вступ Фінляндії. Це рішення зміцнить Альянс та нашу колективну безпеку. Ми також наголошуємо на важливості якомога швидшого прийому Швеції”, — заявила Жолі.

Canada welcomes Türkiye's ratification of Finland's accession to @NATO.was the first to ratify Finland's accession. This decision will strengthen the Alliance and our collective security. We also reiterate the importance of Sweden's accession without delay.— Mélanie Joly (@melaniejoly) March 31, 2023 Раніше ми писали, що парламент Туреччини поки що не ратифікував протокол щодо вступу Швеції до НАТО, бо на їх думку, шведський уряд не вживає відповідних заходів.Нагадаємо, в Данії сумніваються у наявності ресурсів для захисту території своєї держави та виконання зобов'язань перед НАТО.