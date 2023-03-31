Уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти РФ, який забороняє експорт компонентів для авіації, космічної галузі, а також матеріали та деталі, які можуть використовуватись для виробництва дронів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Японії.»Ми реалізовуватимемо заходи на основі «Закону про валютні операції та зовнішню торгівлю» у зв’язку з вторгненням РФ в Україну. Новий пакет санкцій набуде чинності з 7 квітня», — йдеться у заяві уряду.До списку заборонених для експорту до Росії товарів також увійшли: сталь та вироби з неї; алюміній та вироби з нього; будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо); двигуни для авіації; електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори; літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також БПЛА; оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього; всі іграшки, що мають колеса, а також збірні моделі та макети, головоломки та пазли.Раніше повідомлялося, що уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.Також раніше японський прем’єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Токіо виділить 30 мільйонів доларів на закупівлю України нелетального озброєння.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.