Через побоювання за стабільність свого режиму російський диктатор Володимир Путін, навряд чи направить нещодавно мобілізованих росіян в Україну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Використання Путіним призовників у зимово-весняний період 2022 року спровокувало соціальну напруженість у Росії, тому диктатор, навряд чи ризикне стабільністю свого режиму, спрямувавши новобранців на передову.Президент Росії не задіяв мобілізованих із призовних циклів весни 2022 року у відповідь на контрнаступ України у вересні 2022 року в Харківській області, а натомість призвав резервістів, щоб стабілізувати лінію фронту.Це рішення вказує на те, що він віддає перевагу мобілізації резервістів, а не заклику в бій — ймовірно, з політичних причин, вважають аналітики інституту вивчення війни.Раніше ми писали, ПВК «Вагнера» та російська армія, ймовірно, втратили значну кількість живої сили в районі Бахмута.Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про весняний призов громадян РФ. З 1 квітня по 15 липня на військову службу заберуть 147 тисяч осіб.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.