Артилерійський обстріл Запоріжжя. Росіяни, вранці 31 березня, завдали серію ударів по місту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.Рано вранці окупанти із застосуванням РСЗВ обстріляли Запоріжжя. Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.»Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці. На щастя, без постраждалих», — йдеться у заяві ОВАСекретар Запорізької міської ради повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт.На цей час у місті все спокійно, усі комунальні служби працюють у штатному режимі. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.Раніше ми повідомляли, у Запоріжжі вночі двічі лунали вибухи.Нагадаємо, Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет ЗРК С-300 та дронів-камікадзе.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.