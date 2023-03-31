В Одесі зловмисник обікрав дитячий садочок, в який проник під час повітряної тривоги, коли вихователі разом із малечею перебували в укритті.Про це повідомили у прес-службі поліції Одеської області.Злодій прихопив ноутбук і музичну колонку з кабінету, після чого спробував винести «здобич» із дошкільного навчального закладу — проте втекти йому не вдалося.Так, зловмисника з награбованим помітив у дворі один із працівників дитсадка, який звернувся до правоохоронців, і невдовзі злочинця впіймали.»Персонал закладу негайно сповістив про підозрілого чоловіка правоохоронців, які і затримали його. В якості речових доказів поліцейські вилучили викрадене майно», — передали в поліції.Злочинцем виявився 31-річний житель Полтавської області. Одеські слідчі вже повідомили йому про підозру у правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу.»Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, зокрема, поєднану із проникненням у приміщення», — зазначили правоохоронці.Таким чином, тепер фігуранту загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Раніше в березні в Одесі смілива дівчина помітила, як чоловік обікрав пенсіонера, та сама наздогнала злочинця.Нагадаємо також, що днями в Києві поліція викрила групу шахраїв, які викрадали гроші під час «обміну валют» за допомогою дрона.