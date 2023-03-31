31 березня православні християни вшановують пам’ять святого Кирила Єрусалимського.У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Історія та традиції цього дняКирило народився в Єрусалимі у 315 році. Його сім’я вела благочестивий і строго християнський спосіб життя. У повнолітньому віці Кирило прийняв чернечий постриг. Через кілька років (у 346 році) його призначили пресвітером. Через чотири роки він став приймачем покійного архієпископа Максима.

Святий Кирило (фото: wikipedia.org)Святий залишив по собі багато праць, найкращими з яких визнано 23 повчання та дві бесіди на євангельську тему.Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Цілювачі лікують грижу. Знахарі читають змови від нещасть.Головні прикмети цього дня Якщо до цього дня прилетіли трясогузки – буде повінь. Якщо гуси летять високо небом – до снігопаду. З’явилися комарі – найближчими днями будуть теплими. Якщо крига ще не зійшла з річок, а грім гримить – до хорошого клювання. Якщо струмки ледь помітні – до неважливого сіножаті. Не можна у Кирилів день стригти волосся та нігті – можна неприємності накликати. Небажано ходити у гості – у гостях можна залишити свою удачу.Що не можна робити сьогодні Не можна стригти волосся та нігті — будуть неприємності. Також не рекомендується ходити в гості – там можна залишити свою удачу. Не можна відкривати двері стороннім і впускати в будинок, якщо в цей час купається маленька дитина. Вважається, що в цьому випадку малюк втратить щасливу долю.Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Трохим, Кирило, Дмитро, Данило, Наталя. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Крім того, синоптики приголомшили новим прогнозом на Великдень.