Глава МЗС Румунії Богдан Ауреску заявив, що країни «Бухарестської дев’ятки» закликають до посилення військової присутності США на східному фланзі НАТО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.»Нам потрібно працювати над збільшенням присутності Сполучених Штатів у нашому регіоні на східному фланзі з погляду військ та техніки», — зазначив міністр.

Ауреску вказав: «Якщо у нас буде надійна оборона, ми зможемо стримати дестабілізуючу і наполегливу поведінку РФ. Це єдина мова, яку розуміє Москва».

До слова, в об’єднання під назвою «Бухарестська дев’ятка» входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.Нагадаємо, НАТО планує посилити своє угруповання на східному фланзі за допомогою розміщення до 300 тисяч солдатів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.