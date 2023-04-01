Українські правоохоронці отримали 11 службових собак, які закінчили навчання у Нідерландах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.Окрім бельгійських вівчарок малінуа, цього разу також передали і дві німецькі. Всі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre за напрямком пошук вибухових речовин і зброї.Службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам з метою залучення їх до спецоперацій та на прифронтових територіях для: допомоги по розмінуванню; виявленню незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.Керівник поліції Київської області Андрій Небітов підкреслив, що з минулого року правоохоронці тісно співпрацюють з провідними кінологічними центрами Європи.Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських окупантів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.