У суботу, 1 квітня, у більшості областей України прогнозують дощі. При цьому стовпчики термометра піднімуться до +14 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями.У більшості регіонів очікується невеликий дощ, вночі у західних областях помірний, в Карпатському регіоні місцями значний дощ. Тільки вдень на Лівобережжі без істотних опадів.Температура вночі прогнозується на рівні 1-6° тепла, вдень 9-14°. У східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с. Погода в Київській областіВ області хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ, вночі місцями.Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°. У Києві вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.Нагадаємо, синоптики розповіли, коли очікувати на нову хвилю похолодання в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.