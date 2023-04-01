Росіяни планують провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори у вересні 2023. Проте, не можуть набрати колаборантів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.Усе через малі темпи «паспортизації» на захоплених землях. Загарбникам не вистачає як членів територіальних виборчих дільниць, так й «членів партій». Навіть набрати поліцаїв для забезпечення порядку з паспортом РФ не вдається.»Не кажучи вже про електорат, адже на відміну від псевдореферендуму, який росіяни так і не змогли провести, на фейкових виборах голосувати необхідно з паспортом РФ. При цьому не вдасться влаштувати цирк з голосуванням «на дому» 4 дні, аби приховати відсутність явки», — зазначють у ЦНС.У Центрі національного спротиву додають, що Москва поставила завдання перед колаборантами наростити темпи «паспортизації» за будь-яку ціну.Нагадаємо, окупанти погрожують розправою жителям Херсонської області, якщо ті не захочуть отримувати паспорт РФ.На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни продовжують примусову «паспортизацію» серед цивільних. Погрожують відібрати дітей у разі відмови від паспорта.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.