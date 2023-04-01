Російські окупанти протягом минулої доби 54 рази обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 439 снарядів з важкої артилерії, авіації та «Градів».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 5 разів.Прокудін розповів, що 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.»На жаль, є жертви серед цивільного населення: 3 людини загинули, 2 — зазнали поранень», — додав глава обласної військової адміністрації.Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 31 березня було евакуйовано 91 цивільну особу.Нагадаємо, 31 березня російські окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.