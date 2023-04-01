У церковному календарі 1 квітня — це дата вшанування пам’яті святої Дарії та її чоловіка Хрісанфа. У народі свято називають «Дар’я-брудна».У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.Історія та традиції цього дняДарія жила у Римі у III столітті. До заміжжя була язичницею, як і сім’я її майбутнього чоловіка. Але сам Хрісанф уже кілька років вивчав Святе Письмо. Після таємного хрищення він почав відкрито проповідувати слово Боже. З метою повернути сина на шлях «правильної» віри батько одружив його з красунею-язичницею.Дарію віддали до блудного будинку. Але лев, що з’явився з нізвідки, не підпустив нікого, хто хотів осквернити її. А вигрібна яма, в яку кинули Хрісанфа, очистилася і почала пахнути. Звістка про те, що відбувається, дійшла до імператора Нумермана. Він наказав піддати подружжя катуванням і страчувати. Після довгих численних катувань мучеників живими закопали у землю.На Дарину Грязну наші предки молилися святій за благополуччя та щастя у шлюбі. Вірили, що з цього дня у будинку прокидається будинковий.Важливі прикмети на Дарину брудну Якщо на Дар’ю Брудну ясно і тепло, то літо буде сухим та вітряним. Якщо день дощовий, то можна не побоюватися літньої посухи. Якщо вночі зірок не видно, то наступні дні будуть теплими. Яка погода 1 квітня, такою вона буде і за півроку. Весняні води шумно біжать — буде багато трави. Верба зацвіла – час діставати вулики.Що сьогодні не можна робити Не можна думати про погане, плакати та сумувати. Не можна цього дня озиратися на жіночі голоси.1 квітня день ангела відзначають власники таких імен: Ян, Інокентій, Іван, Дмитро, Софія, Мотрона, Іларія, Дарія. Раніше ми писали, коли відсвяткуємо Великдень за різними календарями та чи будуть довгі вихідні.Крім того, синоптики приголомшили новим прогнозом на Великдень.