В Бучі та Бучанському районі Київської області від російської агресії постраждали 89 дітей, 37 з них — загинули.Про це заявила перша леді Олена Зеленська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.»Лише в Бучі та в Бучанському районі постраждали 89 дітей, із них загинули 37, майже половина, 52 зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості. Загалом, за офіційними даними, росіяни в Україні вбили 466 дітей. І це точно не всі наші жертви, тому що ми точно не знаємо, що відбувається на окупованих територіях», — сказала Зеленська.Крім цього, вона нагадала, що до РФ було вивезено понад 19 тисяч дітей, з яких вдалося повернути тільки 327.Нагадаємо, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути викрадених дітей до України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.