В Троїцькому районі Луганської області росіяни посилили контррозвідувальний режим.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Зазначається, що загарбники проводять перевірку місцевих жителів, а в деяких населених пунктах відключено мобільний зв’язок. Такі дії почали застосовувати після успішного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника.Нагадаємо, що українська армія відновила свої позиції навколо Бахмута і продовжує утримувати стратегічно важливе місто.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.