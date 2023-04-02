Смак кави залежить не тільки від сорту зерен та типу їхнього обсмаження. Важливою є й технологія заварювання, насамперед — дотримання її правил.Побутує думка, що не можна допускати закипання кави під час приготування її у турці.Про те, чи дійсно від цього псується смак напою, розповіли на сторінці Yaskrava kava в Instagram.Чи можна допускати кипіння під час заварювання кави»Кава, що закипіла — зіпсована? Напевно, ви чули, що цей напій кип’ятити не можна. Зараз ми розповімо, як саме заварюється кава», — пишуть експерти.Що відбувається з кавою у гарячій воді за температури 92-96 градусів: Смак кави формують ефірні олії, саме вони виділяються при обсмажуванні сирих зерен. Вони ж й розчиняються у воді, насичуючи його ароматом, смаком та відтінками. Коли ми заварюємо каву при температурі 92-96 градусів, ферменти активно виділяються та розчиняються у воді. Напій насичується смаком та ароматом.Що відбувається з кавою за температури води 100 градусів (при кипінні): При підвищенні температури вище 96 градусів ефірні олії руйнуються, смак кави стає блідим і нецікавим. 3 напою йде все те, заради чого ми його заварювали i за що його любимо. Кава починає гірчити. Також із зерен виділяються тонізуючі речовини, кава стає дуже кофеїновою, міцною.Висновок: за температури 92-96 градусів ефірні олії виділяються найкраще. При 100 градусах — ефірні олії руйнуються.Як правильно варити каву Варити каву потрібно на повільному вогні. Чим повільніше нагрівається напій, тим краще відбувається екстрагування ефірних олій та ферментів із мелених зерен. Чекайте, доки з’явиться пінка та почне підійматися. Як тільки процес стане активнішим, зніміть каву з вогню. Якщо ви заливаєте каву окропом, то після того, як закипить чайник зачекайте 30 секунд, щоб температура води опустилась до 96 градусів. Заливаючи каву окропом, підійміть чайник вище, щоб струмінь води наситився киснем. Чим більше кисню у воді, тим краще окислюються ефірні олії та екстрагується смак.Раніше ми розповідали про те, як пити каву, аби не отримати передозування кофеїном.Також ми писали про те, як за допомогою кави можна схуднути.