Надмірна тяга до солодкого є у багатьох. Через постійний стрес від війни у декого вона ще більше посилилась. Самостійно від неї важко позбутись, бо треба мати силу волі та мотивацію.Порадами, які допоможуть зменшити кількість солодощів у раціоні, поділилась дієтолог Галина Сеник на своїй сторінці в Instagram.Як позбутись тяги до солодкого»Іноді чую, що треба пити хром (не доказано), магній, замінники цукру, їсти здорові солодощі, щоб позбутися тяги до солодкого. Порад багато, але щоб вони працювали, потрібно знати конкретну історію людини і дати рекомендації для неї», — пояснює експерт.Сеник радить проаналізувати, що саме вас спонукає їсти солодке. Чи це відбувається, коли ви голодні, чи це звичка, чи їсте ви за компанію, бо подруги принесли те, що ви любите.»Якщо ж таким чином ви заїдаєте свої емоційні проблеми, то з цим потрібно працювати — розвивати стресостійкість та усвідомлене харчування. Якщо ж ви голодні, тут все просто — забезпечити піраміду здорового харчування і ви в рази зменшите споживання солодкого», — каже Сеник.Навіщо вести харчовий щоденник»Ведіть харчовий щоденник хоча б з 10 днів. Рутинно все записуйте, а потім проаналізуйте ваш раціон: чи є в ньому каші, повноцінні білкові продукти, фрукти, овочі, горіхи? Я гарантую — 80% людей, які мають проблему залежності від солодкого, будуть вражені, як вони їдять», — говорить дієтолог.Сеник наголошує, що повністю залежності від вуглеводів ви ніколи не позбудетеся. Але цього й не треба робити, бо 50% нашої енергії приходить саме від них, а 100 г вуглеводів на добу — це та кількість, яка потрібна нам для роботи мозку (але не з цукерок).»Наші смакові рецептори на язику звикають до солодкого смаку, чим його більше, тим більше хочеться. Так само можуть притупитися відчуття. З часом при зменшенні солодкого смаку, ви зрозумієте, що типовий молочний шоколад вже не смачний, а надто солодкий. Але на це потрібен час», — каже експерт. Раніше ми розповідали про топ-10 найшкідливіших продуктів.Читайте також про те, яких харчових звичок варто позбутись після 50 років.