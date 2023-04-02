Одним із завдань Міністерства охорони здоров’я сьогодні є збільшення доступності до лікарських засобів у сільській місцевості.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.»Ми запустили електронний ресурс, який у подальшому дозволяє швидше поширювати технології у віддалені населені пункти», — зазначив посадовець.Ляшко розповів про стратегію МОЗ на найближчий час. За його словами, пріоритет — вирішити питання, щоб: повідкривалися аптечні пункти в сільській місцевості; фельдшери, які працюють у фельдшерсько-акушерських пунктах, могли відпускати лікарські засоби і «гасити» рецепти; з’явилися мобільні аптечні пункти, які можуть приїжджати у визначений час у визначений населений пункт і дозволяти людям “погасити” цей рецепт; були створені вендингові апарати, які будуть видавати так само за рецептом.Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2023 року не змінювали правила відпуску рецептурних препаратів в аптеках. Єдине, що до паперового рецепту додався електронний.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.