Російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорне море 12 кораблів, з яких 3 — судна-носії крилатих ракет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телемарафону.За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, ворог може атакувати Україну 20 «Калібрами».»Через штормове попередження у морі ситуація може швидко змінитися, однак це повністю не виключає ймовірність ракетних ударів», — зазначив Братчук.Водночас посадовець попередив про вибухонебезпечні предмети в акваторії. За його словами, існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.»У разі виявлення морської мін або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати», — підкреслив речник.Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року РФ завдала по території України 5 тисяч ракетних, понад 3 тисячі авіаційних та 1,1 тисячі ударів безпілотниками.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.