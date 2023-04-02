Фінське управління зі стягнення боргів у зв’язку із санкціями ЄС заморозило кошти російського центру науки та культури, який розташований у Гельсінкі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.Зазначається, що відповідне рішення схвалили ще 10 березня.Як пише видання Talouselämä, заморожені кошти перебувають на рахунку російського центру науки та культури в банку Nordea.Управління зі стягнення боргів заборонило банку передавати та виплачувати кошти будь-кому, крім судового пристава.Нагадаємо, Фінляндія доєднається до міжнародних зусиль стосовно притягнення до відповідальності влади РФ, що винна у розв’язанні війни проти України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.