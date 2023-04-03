В уряді РФ обговорюють законодавчу ініціативу, яка надасть великим компаніям право використовувати радіоелектронні засоби для захисту своїх об’єктів від безпілотників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Комерсантъ».За словами росЗМІ, територія Росії неодноразово зазнавала атак безпілотників з того часу, як розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.Голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн раніше повідомляв про плани внести на розгляд законопроект, що дозволяє силовим відомствам припиняти рух будь-яких безпілотників. За чинним російським законодавством силовики можуть припиняти роботу лише здатних переміщатися повітрям безпілотників.Раніше ми писали, що у кількох районах Москви почали активно вирубувати ліси для встановлення систем протиповітряної оборони. Влада збирається розмістити ППО серед житлових будинків.Нагадаємо, раніше установки «Панцир-С1» були помічені у центрі Москви. Їх встановили на дахах адміністративних будівель. Також ППО помітили біля резиденції Путіна у Ново-Огарьові під Москвою.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.