На півдні Камчатського краю вдень у понеділок, 3 квітня, стався землетрус магнітудою 6,9. У низці офісних центрів та педагогічному коледжі є пошкодження.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка. Найсильніше поштовхи відчувалися жителями Петропавловська-Камчатського, Єлизово та Вілючинська. За попередньою інформацією, жертв немає.Сейсмособи стався 3 квітня о 15:06 за камчатським часом на глибині 100 кілометрів. Епіцентр землетрусу знаходився в акваторії Авачинської затоки за 44 км на південь від Петропавловська-Камчатського. Загроза цунамі не оголошувалась.Раніше повідомлялося, що в неділю, 26 березня, біля берегів Філіппін стався землетрус, магнітуда якого склала 5,6 балів за шкалою Ріхтера.Нагадаємо, 27 лютого, у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера.Крім того, землетрус стався неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.