З початку повномасштабного вторгнення РФ у країнах Європи статус тимчасового захисту набули 5 008 482 українці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.За даними ООН, за період з 31 січня до 28 березня кількість громадян, які отримали офіційний статус захисту в країнах Європи, збільшилася на 185 тисяч осіб. Більшість українців зі статусом тимчасового захисту мешкають у Польщі – понад 1,57 млн осіб. Друге місце за кількістю українських біженців посідає Німеччина – 922 тисячі українців. У Чехії знайшли притулок 502 тисяч людей.У Британії проживає понад 191 тисяча українських біженців. Понад 173 тисячі українців отримали притулок в Італії, а понад 171 тисячу – в Іспанії. Понад 123 тисячі українців зупинилися в Румунії.Крім того, у Данії перебуває 38 тисяч осіб, у Фінляндії – понад 50 тисяч українців; у Франції – 119 тисяч жителів.Повідомляється, що всього з 24 лютого 2022 року на території Європи було зафіксовано понад 8 млн. українських біженців. Згодом частина з них повернулася додому або поїхала до інших країн світу.Раніше ми писали, що парламент Австрії проголосував за оновлення правил працевлаштування для біженців із України.Нагадаємо, за даними ООН, більшість біженців та внутрішньо переміщених українців — 77% і 79% відповідно — хочуть якось повернутися додому, проте лише 12% як біженців, так і ВПО планують зробити це у найближчі три місяці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.