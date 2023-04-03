3 квітня 2023 року за церковним календарем відзначається день пам’яті святителя Кирила Катанського, учня Апостола Петра, а також патріарха Константинопольського святителя Фомы.В народі це свято називають Фомин день, або Катанік, і він має багато особливих звичаївЩо сьогодні заборонено робити, яких традицій варто дотримуватися і кого привітати з днем ангела — в матеріалі Styler далі.Головні традиції, що треба зробити3 квітня намагалися окропити землю водою з колодязя, адже вірили, що так можна забезпечити хороший урожай. Також цією водою вмивалися, щоб вберегтися від хвороб, пристріту.Традиційно в цей день робили прибирання — вважалося, що, вимітаючи сміття, позбавляєшся навіть від серйозних хвороб.3 квітня варто зібратися за одним столом рідним і близьким, помиритися з тим, з ким у сварці.Сни у Фомин день вважали віщими.Що не можна робити на Кирила Поливати кімнатні квіти, інакше в домі будуть сварки. Прати білизну, міняти постіль — колись вірили, що так можна потривожити Водяника, і буде поганий сон. Пліткувати, заздрити, лінуватися — ці дії сьогодні під забороною. Не варто готувати борщ і пиріжки з капустою — це поминальні страви, які можуть привернути в дім нещастя. У цей день заборонялося турбувати воду — кидати в неї каміння, ходити по рибу.Народні прикмети і традиції на 3 квітня Почути грім — до врожайного року. Багато соку з берези — буде багато дощів влітку. Сині хмари — на теплу, але дощову погоду. Сильний вітер сьогодні — до нічних заморозків. Цвіте мати-й-мачуха — зовсім скоро стане ще тепліше. Комарі з’явилися — чекай потепління.Якщо пологи випадають на Кирила Катаніка, то породіллі не варто переживати — вони пройдуть успішно.День ангела святкують:Антон, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Обов’язково привітайте іменинників зі святом!Читайте також про всі дні ангела у квітні 2023.Крім того ми писали, яка погода буде на Великдень