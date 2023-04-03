Сьогодні, 3 квітня, погоду більшості областей України визначатиме циклон. Зокрема, тиждень почнеться в Україні похолоданням та мокрим снігом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Періодично йтимуть дощі, у західній частині, місцями на Вінниччині та у північній частині можливий мокрий сніг», — розповіла вона.За словами синоптика, температура повітря вдень лише 0…+3 градуси, хіба на Закарпатті та у Чернівецькій області +3…+7 градусів.»На решті території України протягом дня передбачається +5…+9 градусів, на сході та півдні буде тепліше, +8…+13 градусів, в Криму до +12….+16 градусів», — додала Діденко.Погода в КиєвіУ Києві понеділок очікується хмарним, дощовим, прохолодним, вдень лише до +6, +7 градусів.»Надвечір у понеділок похолоднішає, можливий перехід дощу в мокрий сніг», — попередила синоптик.Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня.Зазначимо, що з 3 квітня в Україні знову похолодає.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна — www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: [email protected].